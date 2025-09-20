Venerdì 19 Settembre 2025

Sinistra a corto di memoria

Bruno Vespa
Sinistra a corto di memoria
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attacco hacker ad aeroportiGuerra UcrainaMig russi EstoniaMedagliere mondiali atletica
Acquista il giornale
Ultima oraCinquant'anni fa prima lattina di Coca-Cola prodotta in Italia
20 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Cinquant'anni fa prima lattina di Coca-Cola prodotta in Italia

Cinquant'anni fa prima lattina di Coca-Cola prodotta in Italia

Nogara celebra mezzo secolo, primo in Ue per capacità produttiva

Nogara celebra mezzo secolo, primo in Ue per capacità produttiva

Nogara celebra mezzo secolo, primo in Ue per capacità produttiva

Coca-Cola celebra i 50 anni della fabbrica veneta di Nogara (Verona), il più grande sito produttivo in Italia del celebre marchio e il primo in Europa per capacità produttiva. Lo stabilimento, dove nel 1975 fu prodotta la prima lattina di Coca-Cola in Italia, conta oggi 11 linee produttive e un centro logistico. Si sviluppa su 266.000 metri quadri ed è dotato di 30.600 metri quadrati di pannelli fotovoltaici, oltre che su un impianto di quadri-generazione per la produzione di energia elettrica, termica e di anidride carbonica per il fabbisogno della fabbrica. Un vero e proprio gioiello tecnologico, grazie ai 220 milioni di euro investiti negli ultimi 15 anni, a cui si aggiungono gli oltre 50 milioni già pianificati per il prossimo quadriennio.

Le sue attività coinvolgono più di 100 aziende locali, di cui più dell'85% piccole-medie e micro imprese, creando direttamente e attraverso il suo indotto 3.269 posti di lavoro, con un totale di 7.300 persone che beneficiano dei redditi di lavoro generati da Coca-Cola lungo la filiera. Una storia di "competenze, innovazione e legame con il territorio", sottolinea Miles Karemacher, general manager di Coca-Cola Hbc Italia, Paese che "rappresenta un pilastro fondamentale delle strategie di crescita del Gruppo - aggiunge - e continuerà a essere al centro dei nostri investimenti futuri, perché qui vediamo talento, energia e opportunità per costruire insieme il prossimo mezzo secolo di successi".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata