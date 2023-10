Cingolani,'stiamo scrivendo un accordo Leonardo-Fincantieri'

Tra Leonardo è Fincantieri "è' scoppiata la pace", sottolinea il audizione alla Camera, in Commissione Difesa, l'a.d. di Leonardo, Roberto Cingolano: "Con il collega Folgiero ci siamo subito detti: è tanto complicata la situazione all'esterno", con i competitor esteri, "che non possiamo avere una competizione interna. "Stiamo scrivendo un accordo industriale fatto bene su alcune cose che devono funzionare, noi facciamo cose che volano loro fanno cose che galleggiano, non è così complicato, e l'elettronica fa da collante. Cerchiamo di metterci a sistema". "C'è una una fortissima accelerazione sulla parte internazionale", dice l'a.d di Leonardo, Roberto Cingolani anticipando le linee del prossimo piano industriale in audizione di fronte alla Commissione Difersa della Camera. "stiamo lavorando su alcune alleanze che devono creare dei poli europei su settori fondamentali della difesa. Polo europeo vuol dire creare degli oggetti che non saranno solo italiani, solo tedeschi, solo francesi, ma che competano alla pari con i colossi americani e cinesi". Progetti che saranno svelati con la presentazione del piano, dice, ma intanto anticipa: "Abbiamo in corso in questo momento due diligence, rapporti con banche internazionali che ci aiutano a capire cosa vendere e cosa comprare, e stiamo meditando su alcune joint venture ma di levatura gigantesca, perché Leonardo dovrebbe essere uno dei motori della creazione di uno spazio europeo della sicurezza, che è l'unica cosa che ci rende un continente forte"