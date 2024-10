Cingolani, 'Leonardo crescerà a doppia cifra nel cyber'

"Ci aspettiamo di crescere a doppia cifra nel mercato del cyber nei prossimi anni, con l'obiettivo di diventare un attore chiave europeo focalizzato sulla difesa, lo spazio e le organizzazioni strategiche nazionali e internazionali", dice l'a,d, di Leonardo, Roberto Cingolani, che conferma così gli obiettivi sul mercato della cyber security già indicati nel piano aprendo con il suo intervento l'appuntamento di Cybertech Europe 2024. "La cybersecurity giocherà un ruolo chiave per abilitare lo sviluppo della sicurezza globale, proteggendo dalle minacce crescenti moltiplicate dall'adozione dell'intelligenza artificiale e dalla progressiva iperconnessione dei sistemi. Su queste basi, il cyber è al centro del nostro sviluppo strategico, con un ruolo cruciale anche come abilitatore per lo sviluppo delle nostre soluzioni multi-dominio e per superare la concorrenza in piattaforme sicure per design, come per aeromobili, elicotteri, piattaforme belliche, piattaforme aerospaziali: tutte che dovrebbero diventare cyber-sicure per design, cosa che non è mai stata fatta prima".