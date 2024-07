Cingolani, 'Leonardo catalizzatore di alleanze europee'

"Nessuno ce la fa da solo", "servono sinergie", ed in particolare nello "spazio europeo della Difesa, complesso politicamente ma complesso anche industrialmente", tra vincoli politici e risorse per i programmi per la Difesa disperse su diverse piattaforme per gli stessi prodotti, sottolinea l'a.d. di Leonardo, Roberto Cingolani, ribadendo la strategia che vede oggi l'azienda puntare su un ruolo da "catalizzatore di accordi" su grandi programmi della Difesa europea. "Siamo fortemente attivi sulla catalizzazione di grandi alleanze europee", dice presentando alla Camera il piano industriale 2024-2028. Ricorda l'intesa siglata a inizio luglio con Rheinmetall per una j.v. nei carri armati ma accenna anche al lavoro "in corso" con Airbus e Thales "per nuove visioni in settori strategici come lo Spazio". E aggiunge: "Stiamo facendo cose grandi". E sue queste prospettive dice: "Non sono pessimista ma ho ben chiaro difficoltà e lungaggini" Sulla jv con Rheinmetall "aspettative solidamente concrete".