Lunedì 18 Agosto 2025

La Ue allargata si gioca il futuro

Gabriele Canè
La Ue allargata si gioca il futuro
Cina proroga di 6 mesi indagini su prodotti lattiero-caseari Ue
18 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Cina proroga di 6 mesi indagini su prodotti lattiero-caseari Ue

Il ministero del Commercio: 'A causa della complessità del caso'

La Cina ha deciso la proproga di sei mesi alle indagini anti-sovvenzioni avviate sui prodotti lattiero-caseari importati dall'Unione europea, uno dei temi di scontro tra Pechino e Bruxelles nell'ambito del deterioramento delle relazioni commerciali. Lo ha annunciato il ministero del Commercio, secondo cui il periodo d'indagine è ora esteso al 21 febbraio del 2026 a causa "della complessità del caso". L'istruttoria era stata aperta il 21 agosto del 2024, in risposta al faro acceso da Bruxelles su vari settori, incluso quello delle e-car made in China.

