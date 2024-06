Cina, ipotesi indagine su carne maiale e prodotti caseari da Ue

Le industrie cinesi stanno raccogliendo elementi per poter presentare la richiesta formale alle autorità centrali di un'indagine antidumping sull'import di carne di maiale e di un'altra antisovvenzioni sui prodotti lattiero-caseari provenienti dall'Ue. Lo riporta il Global Times, tabloid del Quotidiano del Popolo, citando informazioni da un 'business insider' che potrebbero essere la base delle "misure necessarie" anticipate oggi dal ministero del Commercio in risposta al rialzo dei dazi annunciato mercoledì da Bruxelles sui veicoli elettrici made in China. Il portavoce del ministero He Yadong, in merito alla possibile doppia indagine, ha spiegato che le industrie cinesi hanno il diritto di presentare domande per le indagini antisovvenzioni e antidumping e le autorità competenti esamineranno le domande e archivieranno i casi in conformità alla legge. A maggio, il Global Times aveva dato conto di possibili suggerimenti relativi al rialzo temporaneo dei dazi sulle auto di grande cilindrata importate dall'Europa, sposando una mossa che avrebbe un notevole impatto.