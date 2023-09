Cina: il Pmi manifatturiero Caixin sale a 51 ad agosto

L'indice Pmi manifatturiero sponsorizzato dalla rivista Caixin, calcolato tenendo conto di piccole e media imprese, ha registrato ad agosto un rialzo a 51, da 49,2 di luglio, facendo non solo meglio delle stime degli analisti di 49,3, ma anche tornando in fase espansiva e al passo più solido da febbraio 2023. Sono tornati sopra quota 50, a rimarcare una possibile ripresa dell'economia, il sottoindice sulla produzione e quello sui nuovi ordini, mentre l'occupazione ha mostrato segnali al rialzo per la prima volta in sei mesi. Deboli, invece, sono rimaste le vendite all'estero, mentre la fiducia è scivolata ai minimi degli ultimi 11 mesi, pur restando in territorio positivo.