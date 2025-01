Cina festeggia il nuovo anno lunare: impatto sui mercati asiatici e attesa per la Federal Reserve

La Cina si ferma per festeggiare il nuovo anno lunare e in Asia l'indice Msci Asia Pacific cede lo 0,6%, con il produttore giapponese di chip-tester Advantest e il centro dati australiano Goodman tra i maggiori trascinatori, sulle preoccupazioni per l'intelligenza artificiale a basso costo di DeepSeek. Tokyo ho perso l'1,39%, Sideny lo 0,12% e Hong Kong tiene in rialzo dello 0,14 per cento.

Oltre alla Cina continentale chiuse anche le Borse della Corea del Sud e di Taiwan. A ridosso delle festività prolungate, gli investitori attendono la decisione della Federal Reserve, prevista per la fine della settimana, in cui si prevede che la banca centrale degli Stati Uniti manterrà i tassi di interesse invariati. La stagione degli utili guarda ai bilanci dei giganti tecnologici statunitensi, tra cui Apple e Meta.