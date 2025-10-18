Cina, colloqui commerciali con Usa "il prima possibile"

Venerdì 17 Ottobre 2025

Ultima oraCina, colloqui commerciali con Usa "il prima possibile"
18 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Obiettivo è 'evitare un'altra dannosa battaglia sui dazi'

La Cina accetta di avviare un nuovo round di colloqui commerciali con gli Stati Uniti "il prima possibile", mentre i leader cercano di evitare un'altra dannosa battaglia sui dazi. L'annuncio è arrivato a seguito di una videochiamata tra il capo negoziatore di Pechino, il vicepremier He Lifeng, e il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, che ha comportato, riferisce l'agenzia di stampa statale Xinhua, "scambi sinceri, approfonditi e costruttivi".

