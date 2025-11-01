Cina apre a ripresa export di 'alcuni' chip Nexperia

Il ministero del Commercio cinese sta valutando l'esenzione di alcuni chip Nexperia dal divieto di esportazione imposto da Pechino verso l'Europa. "Valuteremo attentamente la situazione delle aziende e concederemo esenzioni alle esportazioni in base alle reali necessità", ha dichiarato un portavoce.

Alla base della crisi c'è lo scontro commerciale esploso dopo la decisione olandese di porre sotto controllo il produttore di chip Nexperia, di proprietà cinese, cui Pechino ha reagito vietando le riesportazioni verso l'Europa. Lo stop ha avuto un pesante impatto su numerose aziende europee, soprattutto del comparto automotive.