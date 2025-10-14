Cina agli Usa: 'Pronti alla guerra commerciale fino alla fine'

La Cina è pronta a "combattere fino alla fine" in una guerra commerciale con gli Stati Uniti, in merito alla minaccia del presidente americano Donald Trump sulla imposizione di ulteriori dazi al 100% sui beni made in China in risposta alla nuova di Pechino sull'export di terre rare.
"Sulla questione delle guerre tariffarie e commerciali, la posizione della Cina rimane coerente - ha affermato un anonimo portavoce del ministero del Commercio -. Se volete combattere, combatteremo fino alla fine; se volete negoziare, la nostra porta rimane aperta".