Cina, -52,9% l'export di magneti di terre rare a maggio

Le esportazioni cinesi di magneti in terre rare sono crollate anche a maggio, più che dimezzandosi (-52,9%) rispetto ad aprile (-70% su base annua), attestandosi ai livelli più bassi in un singolo mese da febbraio del 2020. Secondo le Dogane cinesi, le spedizioni si sono fermate a 1.238 tonnellate metriche, nel mezzo delle restrizioni imposte da Pechino nella fase più acuta della guerra commerciale con gli Usa, quella di aprile. La Cina, con una quota intorno al 90%, è il principale produttore mondiale di terre rare, minerali necessari per realizzare magneti essenziali per l'industria automobilistica, elettronica e della difesa.