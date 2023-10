Cina, -0,2% sui prezzi delle case, Country Garden a rischio default

I prezzi delle nuove case in Cina sono scesi a settembre per il terzo mese consecutivo, senza tuttavia segnare un'inversione di tendenza nell'ambito della crisi immobiliare e dell'incertezza sul futuro di Country Garden, il più grande sviluppatore a rischio di default per non aver onorato gli interessi di 15,4 milioni su un bond in dollari alla scadenza di mercoledì. La domanda, in un periodo di solito favorevole all'acquisto di abitazioni, è rimasta debole, frenando i prezzi dello 0,2% su base mensile (-0,3% ad agosto) e dello 0,1% rispetto a settembre 2022, in linea con quanto registrato ad agosto.