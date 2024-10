Cimolai, semestre chiude con Ebitda 16mln, ricavi 177mln (+35%)

Il Consiglio di Amministrazione di Cimolai Spa, riunitosi il 27 settembre, ha approvato il bilancio intermedio del primo semestre 2024 che chiude con 177 milioni di euro di ricavi (+35%), Ebitda di 16 milioni di euro, superiore alle previsioni del Piano, utile netto di oltre 8 milioni, e posizione finanziaria netta, comprensiva del debito concordatario, di 157 milioni di euro, migliore del 16% rispetto alle previsioni del Piano. Il portafoglio ordini si conferma in linea con i volumi previsti per 2024 e 2025, a 760 milioni di euro per il Gruppo, di cui 650 milioni di euro in capo a Cimolai SpA. Positive anche le previsioni sul 2024, con stime di ricavi per 360 milioni di euro, Ebitda da 31 milioni di euro, utile netto atteso di 13 milioni e posizione finanziaria netta di 151,6 milioni di euro. Cimolai ha in corso varie commesse nel mondo, come ELT (Extremely Large Telescope), telescopio più grande del pianeta nel deserto cileno di Atacama; il lotto 2 della linea 17 della Metropolitana di Parigi; la nuova Torre Piloti di Genova; l'Ospedale Borgo Roma di Verona, la nuova stazione di Sesto San Giovanni, oltre ai lavori sulla Statale 106 Jonica e sui viadotti della Statale 223 di Paganico. Il Presidente esecutivo della Cimolai Spa, Marco Sciarra, ha espresso "soddisfazione" per i risultati: "Confermano la solidità e la resilienza del nostro modello operativo. Proseguiremo su questa strada, mantenendo alta l'attenzione sulla riduzione dei costi e sull'incremento della competitività, in linea con la nostra strategia di crescita sostenibile".