Cimolai: omologa dal Tribunale, chiuse procedure concordatarie

Cimolai Spa e Luigi Cimolai Holding Spa in una nota congiunta hanno annunciato "che in data odierna sono state notificate dal Tribunale di Trieste le sentenze di omologazione dei concordati preventivi in continuità diretta, dichiarati aperti in lo scorso 22 marzo". "In virtù dell'omologazione - si legge nel comunicato - le procedure concordatarie sono da considerarsi chiuse ad ogni effetto di legge". Ottenuta l'omologa, la società dovrà ora seguire il piano approvato dai creditori, assolvendo agli impegni di pagamento assunti e protratti nel tempo, in un arco temporale che si sviluppa dal 2024 al 2029. Il risultato odierno si deve al plebiscito ottenuto la scorsa estate, da parte dei creditori, sulla richiesta di concordato. Erano stati ammessi al voto creditori per un totale di 529 milioni di euro. I sì hanno rappresentato 471 milioni. I voti favorevoli sono stati l'88,8%, nove su dieci. La crisi finanziaria del colosso friulano delle costruzioni è iniziata per una serie di grossi investimenti nel settore dei derivati.