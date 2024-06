Cimbri, 'Mps non è nei piani di Bper e nemmeno di Unipol'

"Non è nei piani di Bper" e di Unipol "nemmeno": così Carlo Cimbri, a margine dell'incontro annuale di Consob, risponde su un possibile interesse per la quota del Mef in Mps che dal 2 luglio potrà essere venduta. "Non ho la sfera di cristallo", ribatte a chi gli chiede se in futuro sarà possibile, mentre si smarca con una battuta dal rispondere se al di là della realizzabilità gli piacerebbe l'operazione: "I desideri sono privati".