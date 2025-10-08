Mercoledì 8 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
8 ott 2025
Ciancia torna in Stellantis alla guida del Global Manufacturing

Era stato in Fca, rientra da Mercedes il primo novembre

Francesco Ciancia tornerà in azienda il primo novembre come global head of manufacturing e membro dello Stellantis Leadership Team. Ciancia ha maturato più di vent'anni di esperienza di leadership globale nell'ingegneria produttiva, direzione degli stabilimenti e applicazione dei principi di lean manufacturing. Rientra in Stellantis da Mercedes-Benz, dove ha ricoperto il ruolo di Head of Mercedes-Benz Vans Operations a Stoccarda, in Germania, avviando con successo la trasformazione della rete produttiva. Prima di entrare in Mercedes-Benz nel 2022, Ciancia ha lavorato presso Fiat Chrysler Automobiles (Fca) e Stellantis a partire dal 2001, con diverse responsabilità, tra cui quella di direttore dello stabilimento di Kragujevac (Serbia), responsabile della produzione per l'America Latina e responsabile della produzione per Maserati e marchi premium per le regioni Europa, Medio Oriente e Africa.

"Sono lieto di dare nuovamente il benvenuto a Francesco tra le nostre fila e come membro del nostro Leadership Team. Il suo nuovo ruolo di Head of Global Manufacturing sarà fondamentale per il nostro successo futuro, mentre continuiamo a lavorare senza sosta per migliorare la coerenza, l'efficienza e la competitività dei nostri processi produttivi a livello globale", ha commentato il ceo Antonio Filosa.

"Sono entusiasta e carico per tornare in Stellantis e contribuire a questo nuovo slancio. La produzione è al centro delle attività dell'Azienda, e non vedo l'ora di collaborare con i team di tutto il mondo per cogliere le opportunità di miglioramento che ci attendono", ha affermato Ciancia.

FiatStellantis