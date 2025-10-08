Ciancia torna in Stellantis alla guida del Global Manufacturing

Francesco Ciancia tornerà in azienda il primo novembre come global head of manufacturing e membro dello Stellantis Leadership Team. Ciancia ha maturato più di vent'anni di esperienza di leadership globale nell'ingegneria produttiva, direzione degli stabilimenti e applicazione dei principi di lean manufacturing. Rientra in Stellantis da Mercedes-Benz, dove ha ricoperto il ruolo di Head of Mercedes-Benz Vans Operations a Stoccarda, in Germania, avviando con successo la trasformazione della rete produttiva. Prima di entrare in Mercedes-Benz nel 2022, Ciancia ha lavorato presso Fiat Chrysler Automobiles (Fca) e Stellantis a partire dal 2001, con diverse responsabilità, tra cui quella di direttore dello stabilimento di Kragujevac (Serbia), responsabile della produzione per l'America Latina e responsabile della produzione per Maserati e marchi premium per le regioni Europa, Medio Oriente e Africa.

"Sono lieto di dare nuovamente il benvenuto a Francesco tra le nostre fila e come membro del nostro Leadership Team. Il suo nuovo ruolo di Head of Global Manufacturing sarà fondamentale per il nostro successo futuro, mentre continuiamo a lavorare senza sosta per migliorare la coerenza, l'efficienza e la competitività dei nostri processi produttivi a livello globale", ha commentato il ceo Antonio Filosa.

"Sono entusiasta e carico per tornare in Stellantis e contribuire a questo nuovo slancio. La produzione è al centro delle attività dell'Azienda, e non vedo l'ora di collaborare con i team di tutto il mondo per cogliere le opportunità di miglioramento che ci attendono", ha affermato Ciancia.