Christine Lagarde firma protocollo d'intesa con la Banca popolare della Cina

La presidente della Bce Christine Lagarde, in occasione della sua visita a Pechino, ha firmato un protocollo d'intesa col governatore della Banca popolare della Cina Pan Gongsheng per la cooperazione nelle attività delle banche centrali. Lo annuncia la Bce in un comunicato. L'accordo, che aggiorna quello del 2008, "include uno schema per lo scambio regolare di informazioni, il dialogo e la cooperazione tecnica fra i due istituti".

"E importante sostenere la cooperazione globale" - ha detto Lagarde definendo l'accordo siglato col governatore Pa "un segno del nostro continuo dialogo con la Banca popolare della Cina".