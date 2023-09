Chiusura positiva in Europa, Parigi +1,19%, Londra +1,95% Le borse europee hanno chiuso in positivo: Parigi +1,19% a 7.308 punti, Londra +1,95% a 7.673, Francoforte +0,97% a 15.806 e Madrid +1,39% a 9.555 punti. Una buona performance per l'economia e le finanze.