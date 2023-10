Chevron compra Hess per 53 mld di dollari in azioni

Chevron ha acquisito Hess con un'operazione tutta in azioni del valore di 53 miliardi di dollari. L'offerta di Chevron di 171 dollari per ogni azione Hess garantisce un premio del 4,9% rispetto alla chiusura di venerdì e gli azionisti di Hess riceveranno 1,025 azioni di azioni Chevron per ogni titolo. Il valore totale, compreso il debito, è nell'ordine dei 60 miliardi di dollari. Si tratta della seconda operazione nel settore petrolifero statunitense in questo mese, dopo quella da 59,5 miliardi annunciata da Exxon Mobil con Pioneer Natural Resources. In base agli accordi, il CEO di Hess, John Hess, dovrebbe entrare nei board di Chevron. Per il gruppo petrolifero che nascerà dall'integrazione è previsto un aumento della produzione e dei flussi di cassa più veloce e di maggiore durata rispetto alla guidance a 5 anni di Chevron, mentre il budget per le spese in conto capitale è atteso tra i 19 e i 22 miliardi di dollari. Si prevede che l'operazione porterà una crescita graduale del cash flow del 2025 dopo il raggiungimento delle sinergie e l'avvio della quarta unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico in Guyana, e una spinta alla remunerazione degli azionisti.