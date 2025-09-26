Changan, la cinese che fa innovazione col design italiano

"È un riconoscimento molto importante per noi perché Changan ha sempre posizionato il design a un livello strategico all'interno dell'azienda". Ad esprimere la soddisfazione per il riconoscimento ottenuto al Salone dell'Auto di Torino, dove l'azienda cinese si è aggiudicata due dei premi della prima edizione del Torino Automotive Design Award, è Hu Wang, Changan Deepal S07 design manager, dopo che Changan Deepal S07 ha ricevuto il "Best Exterior Design" e Changan Deepal S05 il "Best Human-Centric Intelligent Integration."

Premi assegnati a Torino, città che ha forti legami con l'azienda cinese, che nel 2003 ha aperto il Changan Design Center Europe, con sede a Rivoli, nel Torinese, dove sono stati progettati entrambi i modelli vincitori. "Questo centro rappresenta per noi la spina dorsale della forza creativa globale di Changan - sottolinea Wang -. Il design italiano è rinomato in tutto il mondo ed è sempre stato una fonte di ispirazione per il nostro team. Il nostro lavoro qui - prosegue - consiste nel coniugare al meglio il design italiano con l'innovazione proveniente dalla Cina".

Un design, quello delle Changan Deepal, che, spiega Wang "adotta la filosofia di 'Symbiotic Aesthetics', con l'obiettivo di realizzare, grazie alla forza del design, un'integrazione armoniosa tra utenti, natura e tecnologia".