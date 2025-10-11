Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Dazi Usa CinaAccordo GazaMetano AntartideGiro di Lombardia 2025Ballando con le stelle 2025
Acquista il giornale
Ultima oraCgil,il 25 in piazza contro norme che favoriscono caporalato
11 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Cgil,il 25 in piazza contro norme che favoriscono caporalato

Cgil,il 25 in piazza contro norme che favoriscono caporalato

'In piazza per difendere le tutele in appalti e sub-appalti'

'In piazza per difendere le tutele in appalti e sub-appalti'

'In piazza per difendere le tutele in appalti e sub-appalti'

"Il 25 ottobre la Cgil sarà in piazza anche per contrastare ogni tentativo da parte del Governo di ridurre le tutele dei lavoratori in appalto e subappalto, di ridurre le responsabilità del committente, di depotenziare ulteriormente i servizi ispettivi e di presidio del territorio". Così dichiarano in una nota congiunta Cgil e Filctem nazionale e Cgil Marche, rispetto alle recenti vicende di lavoro nero e caporalato che hanno coinvolto il gruppo Tod's.

"Noi saremo in piazza per chiedere l'esatto contrario: meno appalti e meno subappalti, stop al subappalto a cascata, portare le tutele e le responsabilità previste per gli appalti pubblici negli appalti privati, generalizzare modelli di verifica della corretta quantità di manodopera e costo del lavoro (la cosiddetta congruità che in edilizia ha dato buoni risultati) contro ogni forma di dumping contrattuale, concorrenza sleale, lavoro irregolare e sfruttamento, per garantire la sicurezza di lavoratrici e lavoratori, per contrastare le infiltrazioni di criminalità e mafia nell'economia". Afferma la Cgil.

"Le nostre proposte - concludono Cgil e Filctem nazionale e Cgil Marche - non solo vogliono introdurre più giustizia e libertà ma, contrastando dumping contrattuale e lavoro nero, puntano a recuperare quei tanti miliardi di euro (oltre 180 miliardi) che l'economia sommersa sottrae ogni anno alle casse dello Stato, all'Inps, all'Inail per metterli invece a disposizione di più investimenti e più welfare. Anche così difendiamo il made in Italy che per noi deve sempre essere associato non solo al bello, ma anche al giusto".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GiustiziaMade in Italy