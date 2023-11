Cgil-Uil, riadattare sciopero del 17

La Commissione di Garanzia nell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha chiesto alla Cgil e Uil di escludere dallo sciopero nazionale del 17 novembre i settori dei trasporto aereo e dell'igiene ambientale, ma anche di rimodulare, in base alle fasce orarie previste dai singoli settori, quello dei vigili del fuoco e del trasporto pubblico locale e ferroviario. La delibera, che invita in alternativa i sindacati a rimodulare l'astensione, ha rilevato il mancato rispetto delle regole della 'rarefazione oggettiva', per la presenza di altri scioperi, e della 'durata massima della prima azione di sciopero'. La Commissione ha anche convocato per lunedì mattina le confederazioni sindacali Cgil e Uil per una audizione in riferimento alle richieste contenute nella delibera.