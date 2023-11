CGIL, 'Lega vuole gabbie salariali, attacco ai contratti'

"Siamo alle gabbie salariali e di nuovo di fronte ad un attacco alla funzione solidale del contratto nazionale e al sindacato in quanto rappresentanza collettiva dei lavoratori". Lo afferma Francesca Re David, segretaria confederale della Cgil, commentando il ddl presentato dalla Lega per utilizzare il parametro del costo della vita nella contrattazione di secondo livello. "Il Sud - afferma - è già discriminato dai livelli di disoccupazione, dalla deindustrializzazione, dalle debolezza di reti e infrastrutture, da sanità e servizi che subiranno ulteriori tagli. Questo ddl è una ulteriore motivazione per gli scioperi proclamati insieme alla Uil, a partire dal 17 novembre. Lo ostacoleremo con tutti gli strumenti a nostra disposizione".