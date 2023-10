CGIL, 'Governo taglia le pensioni, pronti allo sciopero'

Il Governo non ha mantenuto le promesse elettorali riguardo alle pensioni: non c'è niente per i giovani, mentre le donne subiscono un netto peggioramento. Viene penalizzato chi ha un percorso di lavoro più fragile: i manager andranno in pensione prima rispetto a chi lavora nelle ditte di pulizia, a causa dell'aumento della soglia sulla pensione sociale, passata a 3,3 volte. Si fa cassa sulle pensioni e non si rispetta l'impegno di superare la legge Fornero. Questo è uno dei motivi principali che porteranno allo sciopero generale delle prossime settimane, come ha dichiarato Lara Ghiglione, segretaria confederale Cgil con delega sulle pensioni.