CGIL e UIL in piazza, 'Governo, ascolta, troppi nodi irrisolti'

Cgil e Uil tornano in piazza nelle regioni del Nord per lo sciopero, deciso dai due sindacati per modificare la manovra e le politiche economiche e sociali del governo. Le lavoratrici e i lavoratori di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Val d'Aosta e Veneto incroceranno le braccia per otto ore o per l'intero turno, escludendo dallo stop il trasporto pubblico locale e il pubblico impiego che hanno già scioperato a livello nazionale il 17 novembre. Secondo le stime, migliaia di persone sono presenti nelle diverse piazze Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, afferma: "Se il governo fosse capace di ascoltare il Paese dovrebbe aprire delle trattative serie e cambiare una legge sbagliata e avviare quelle riforme di cui abbiamo bisogno. Le scelte che il governo sta facendo sono sbagliate, stanno portando il nostro Paese a sbattere. Non ci faremo intimidire, proseguiremo con la nostra mobilitazione" Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, aggiunge: "Siamo in piazza anche oggi perché restano irrisolti i principali problemi sociali ed economici del nostro Paese: la perdita del potere d'acquisto dei salari e delle pensioni, il mancato rinnovo dei contratti, la sicurezza sul lavoro, il fisco, la previdenza". Martedì prossimo è previsto l'incontro convocato dal governo con i sindacati sulla legge di Bilancio.