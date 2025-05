Cgil chiede proroga per le richieste di voto fuori sede alle consultazioni referendarie

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, con una lettera inviata al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sollecita "l'urgente proroga del termine ultimo per richiedere il voto come fuori sede alle consultazioni referendarie dell'8 e 9 giugno, fissato per la prossima domenica 4 maggio, una giornata festiva".

Per il leader della Cgil: "Nonostante a nostro avviso sarebbe stato necessario un periodo più ampio per poter garantire una reale efficacia alla norma, con la presente vi chiediamo di dare alle Amministrazione comunali le necessarie indicazioni per accettare le richieste che saranno presentate entro le 24 ore successive al giorno festivo, ovvero quando gli uffici preposti saranno aperti al pubblico, così come da prassi consolidata. Ciò anche per agevolare il lavoro degli uffici stessi", conclude Landini nella lettera.