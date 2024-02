Cgil, bonus badanti al massimo per 19.000 persone

La decontribuzione per le badanti prevista dal dl Pnrr è "l'ennesima operazione di facciata buona per la propaganda". Lo dichiarano in una nota congiunta Cgil nazionale, Filcams Cgil e Spi Cgil. "Innanzitutto - spiegano - per l'estrema esiguità delle risorse stanziate, di cui nel biennio 2025-2026 potrà beneficiare una platea estremamente ridotta, che va da 13 mila a 19 mila persone a fronte di 3,8 milioni anziani non autosufficienti di cui almeno un milione assistito da assistenti familiari". Per la Cgil "occorre investire con un progressivo, certo, strutturale e ben più consistente incremento dei fondi sanitari e sociale per sostenere l'assistenza per milioni di persone non autosufficienti e le loro famiglie".