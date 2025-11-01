Cgil, assemblea a Firenze con Landini sulla manovra

"Per cambiare una Legge di bilancio ingiusta" la Cgil convoca a Firenze il 7 novembre l'assemblea delle delegate e dei delegati 'Democrazia al lavoro' che sarà conclusa dal segretario generale del sindacato Maurizio Landini.

"Per dare continuità alla mobilitazione avviata e proseguire l'impegno della Cgil su tutti i temi che l'hanno vista protagonista nelle piazze e nei luoghi di lavoro nelle ultime settimane - si legge in una nota -, è convocata per venerdì 7 novembre, alle ore 9:30, al Mandela Forum di Firenze, piazza Berlinguer, un'assemblea delle delegate e dei delegati, delle pensionate e dei pensionati".

"In questi giorni è in discussione in Parlamento la Legge di bilancio, che continua a non dare risposte ai temi che la Cgil pone da tempo - si legge ancora -: salari, sanità pubblica, giustizia fiscale, istruzione pubblica, pensioni, precarietà, politiche industriali e del terziario. Obiettivo dell'assemblea è discutere e decidere le iniziative da intraprendere per rafforzare la piattaforma sindacale, rinnovare i contratti nazionali di lavoro e modificare le politiche del Governo".