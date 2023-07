Cgia-Radicali, lo Stato deve a Pmi 60 miliardi, serve una legge

Il debito della pubblica amministrazione italiana nei confronti dei propri fornitori (gran parte pmi) sfiora i 60 miliardi, rispetto al Pil i mancati pagamenti arrivano al 2,6%. Sono i dati presentati Cgia di Mestre a sostegno della proposta di legge dei Radicali Italiani sui debiti dello stato verso le imprese per "la compensazione secca, diretta e universale dei crediti commerciali con i debiti fiscali". "In nessun altro Paese in Ue i mancati pagamenti hanno una dimensione economica sul Pil così pesante", afferma il coordinatore dell'ufficio studi Cgia, Paolo Zabeo. In rapporto al Pil, nel 2022 i debiti commerciali della Spagna erano pari allo 0,8 per cento, in Francia all'1,5 e in Germania all'1,6. Scorrendo i dati relativi all'Indicatore di Tempestività dei Pagamenti del 2022 emerge che solo tre Ministeri italiani su 15 hanno rispettato i termini di legge, il Mef, gli Esteri e l'Agricoltura. Tutti gli altri hanno pagato dopo la scadenza pattuita. Tra i più ritardatari segnaliamo il ministero del Lavoro (27,51 giorni di ritardo), l'Università (41,37) e l'Interno (49,26). Maglia nera va all'ex Mise, l'attuale ministero delle Imprese e del made in Italy, che l'anno scorso ha saldato con un ritardo di 85,40 giorni. A livello territoriale a situazione più critica è nel Mezzogiorno. Tra le Regioni, nel 2022 il Molise ha saldato i propri fornitori con un ritardo di 69 giorni e l'Abruzzo dopo 74. Male anche il Piemonte che ha liquidato le fatture dopo 65 giorni. "In questa campagna - dichiara il segretario dei Radicali, Massimiliano Iervolino--abbiamo un duplice obiettivo: contrasto alla povertà e crescita delle nostre piccole e medie imprese. Far crescere le nostre Pmi vuol dire più produttività, più innovazione tecnologica e salari più alti".