Venerdì 5 Settembre 2025

Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maltempo NiñaTestamento ArmaniVariante StratusDuchessa di KentSinner oggi Us OpenLuna di sangue
Acquista il giornale
Ultima oraCernobbio, 'crescita potenziale Usa al 5% entro 5 anni'
5 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Cernobbio, 'crescita potenziale Usa al 5% entro 5 anni'

Cernobbio, 'crescita potenziale Usa al 5% entro 5 anni'

In Eu mercato unico dei capitali per competere con Cina

In Eu mercato unico dei capitali per competere con Cina

In Eu mercato unico dei capitali per competere con Cina

La crescita potenziale degli Stati Uniti "potrebbe raggiungere il 5% entro i prossimi cinque anni" e "le politiche dell'amministrazione statunitense non ostacoleranno eccessivamente la crescita americana nel prossimo anno". Lo hanno detto, durante i lavori a porte chiuse del Forum di Cernobbio, gli economisti che stanno discutendo dell'outlook economico mondiale.

In Europa intanto, riportano alcuni tweet, "è necessario sviluppare un mercato dei capitali solido e coinvolgere gli investitori" per poter "trasformare le sfide in opportunità". In assenza di un mercato di capitali e di fronte a costi energetici così elevati, "l'Europa avrà difficoltà a competere con la Cina". Sul tema dei dazi viene ribadito che "è necessario ridurre le barriere e minimizzare le tensioni transatlantiche, ma le tariffe del 15% sono molto alte".

L'economia globale rallenta, ricordano gli economisti, la crescita al 2025 è al 2,3% per la Banca Mondiale e al 2,9% per l'OCSE. "Le barriere commerciali, i tassi elevati e l'incertezza pesano pesantemente. Eppure l'indice S&P 500 è cresciuto del 10% nel secondo trimestre, raggiungendo massimi storici a metà anno"

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata