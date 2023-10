CeoforLife Awards, eccellenze per la sostenibilità a confronto

Environment, social impact, health & wellbeing, innovation. Saranno questi i temi al centro delle quattro giornate (5, 11, 18 e 25 ottobre) dei CeoforLife Awards 2023 - "Il mondo che verrà", evento giunto alla sua terza edizione e che vedrà la premiazione dei Ceo impegnati in progetti sostenibili volti a creare un futuro migliore per il Paese e per le nuove generazioni. Il primo appuntamento, che sarà trasmesso in streaming su ANSA.IT, sarà il 5 ottobre a Roma alle 9:30 presso il CeoforLife ClubHouse in piazza Montecitorio 116 e vedrà, tra gli altri, la partecipazione del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, del presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini e del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. A consegnare i riconoscimenti ai Ceo saranno i ragazzi della Cooperativa agricola di San Patrignano, partner dell'iniziativa. Le quattro giornate saranno anche una occasione di confronto tra gli amministratori delegati, che avranno modo di esporre le loro iniziative dedicate alla sostenibilità e la loro nuova filosofia di gestione aziendale.