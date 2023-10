CEOforLIFE Awards 2023, 'Il mondo che verrà' a Roma domani

Come si può costruire un mondo più bello, giusto e sostenibile? Domani, a Roma, CEOforLIFE Awards 2023, offrirà una risposta a questa domanda, con l'iniziativa in cui i vertici di grandi aziende e di alcune delle principali Istituzioni del Paese si confronteranno, mostrando buone pratiche e progetti a sostegno della vita per "capire come costruire, tutti insieme, un futuro più sostenibile". L'evento, trasmesso in diretta streaming su www.ansa.it, inizierà alle ore 9, in Piazza Montecitorio 116, con il saluto di benvenuto di Giordano Fatali, presidente e fondatore di CEOforLIFE, e con la presentazione del premio CEOforLIFE Awards, in collaborazione con la cooperativa Agricola San Patrignano. Tra i partecipanti, ci sarà anche il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto.