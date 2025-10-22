Ceo Wärtsilä, tempi 'dinamici' ma energia e marittimo tirano

"Stiamo vivendo tempi 'altamente dinamici', ma l'economia generale sembra tenere"; "le statistiche sulla navigazione globale mostrano segnali di continua crescita e per quanto riguarda la Wärtsilä, che si occupa di sviluppare soluzioni tecnologiche per il mercato energetico e quello marino. Il mercato energetico sarà un settore che continuerà a crescere, con una alta richiesta dovuta alla crescente domanda di energia, quindi le soluzioni che essa fornisce sono favorite da questo" trend. Lo ha detto all'ANSA il Ceo di Wärtsilä, Hakan Agnevall, rispondendo a una domanda sulla situazione geopolitica globale. Se i due settori non prevedono crisi, però "il livello di incertezza nel mondo non ha eguali - precisa Agnevall - Viviamo un periodo di incertezze come non mai forse, che includono una guerra sul territorio europeo, le tensioni tra Stati Uniti Cina, i dazi statunitensi. Ma per essere positivi, dobbiamo considerare che la crescita economica è sostenuta in certi territori", ha aggiunto. Agnevall è giunto a Trieste per partecipare al CdA globale del gruppo, tenutosi l'ultima volta nel capoluogo giuliano nel 2019.