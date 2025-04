Cementir Holding: Risultati Significativi nel 2024 e Dividendo Approvato

Per il gruppo Cementir Holding "il 2024 è stato un altro anno soddisfacente", con "risultati significativi nonostante il complesso contesto geopolitico e macroeconomico e i forti venti contrari valutari in Turchia ed Egitto". Il presidente e a.d., Francesco Caltagirone Jr lo ha indicato presentando i risultati all'assemblea degli azionisti che ha approvato il bilancio 2024 e la distribuzione di un dividendo da 0,28 euro per azione.

"L'attuale struttura e composizione del portafoglio di business fornisce a Cementir un solido potenziale di crescita e una significativa capacità di assorbire shock esterni. È per questo - ha evidenziato - che affrontiamo con rinnovata fiducia le sfide future".