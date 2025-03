Cementir Holding chiude il 2024 con utile netto di 201,6 milioni e dividendo invariato

Cementir Holding (gruppo Caltagirone) chiude l'esercizio 2024 con un utile netto di gruppo di 201,6 milioni, +0,1%. Ricavi pari a 1,686 miliardi, -0,4%. In crescita i volumi di vendita di cemento (+0,5%), calcestruzzo (+7%) e aggregati (+7,1%). Il dividendo proposto è di 0,28 euro per azione, invariato rispetto all'anno precedente.

"Il 2024 - commenta il presidente e a.d., Francesco Caltagirone Jr - è stato un altro anno soddisfacente per il nostro gruppo, che ha dimostrato una notevole resilienza nonostante il complesso contesto geopolitico e macroeconomico. Ci prepariamo ad affrontare il prossimo triennio con una presenza industriale rafforzata, grazie all'ammodernamento del forno 4 in Belgio, alla seconda linea di produzione in Egitto e all'opportunità di decarbonizzare completamente il nostro impianto di Aalborg entro il 2030 con un investimento contenuto. Guardiamo con rinnovata fiducia alle sfide future".