Cementir, +60% utile ante imposte, alza guidance Mol in 9 mesi

Il cda di Cementir Holding ha approvato i risultati consolidati al 30 settembre 2023 chiusi con un risultato ante imposte a 246,4 milioni, in aumento del 60% rispetto ai primi nove mesi del 2022. Ricavi in leggero aumento, +0,5%, a 1,295 miliardi. Cresce il Mol: +36,9%, a 326,2 milioni "a seguito dei migliori risultati realizzati in tutte le aree geografiche ad eccezione degli Stati Uniti". Il risultato operativo, "tenuto conto di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per 87,1 milioni (85,6 milioni di nello stesso periodo del 2022) è stato pari a 234,0 milioni, + 49,5%. La cassa netta al 30 settembre 2023 è pari a 45,5 milioni in miglioramento di 75,4 milioni rispetto all'indebitamento finanziario netto di 29,9 milioni al 30 settembre 2022. "Alla luce dell'andamento dei risultati dei primi nove mesi dell'anno si rivede ulteriormente al rialzo il margine operativo lordo per il 2023 a circa 380 milioni di euro, rispetto alla guidance fornita il 27 luglio": migliora di oltre il 4%. Restano invariati gli altri obiettivi "Nonostante una generalizzata debolezza dei volumi nelle principali geografie ad eccezione della Turchia e della Cina, l'attenta gestione della redditività e dei costi di produzione, associata alla riduzione dei costi energetici e di alcune materie prime ci ha consentito di conseguire una crescita significativa sia del margine operativo lordo sia del risultato operativo che del Risultato ante imposte" commentato Francesco Caltagirone Jr, presidente e amministratore delegato.