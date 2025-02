Cellnex raggiunge il break even con un utile di 28 milioni nel 2024

Cellnex, il gruppo spagnolo di infrastrutture per le tlc guidato da Marco Patuano, continua ad accelerare e raggiunge il break even con un utile di 28 milioni di euro. Il 2024 si è chiuso con ricavi in crescita del 7,7% a 3,941 miliardi e un Ebitda dopo le locazioni (EbitdaaL) di 2,386 miliardi in crescita del 10,6 per cento.

"Durante questo periodo, l'azienda si è concentrata sull'attuazione del suo piano strategico incentrato su crescita organica, riduzione della leva finanziaria e accelerazione della crescita organica, sulla riduzione della leva finanziaria e sull'accelerazione dei rendimenti per gli azionisti" sottolinea una nota in cui si precisa che l'indebitamento finanziario netto a dicembre 2024 è pari a 17,1 miliardi e il programma di riacquisto di azioni per 800 milioni (annunciato dal cda il 14 gennaio scorso) inizierà alla chiusura definitiva della vendita di Cellnex Ireland.

Per il 2025, dopo il deconsolidamento di Austria e Irlanda, si attende ricavi tra 3,950 e 4,050 miliardi, un ebitda rettificato tra 3,275 e 3,375 miliardi e un flusso di cassa netto tra 280 e 380 milioni di euro.