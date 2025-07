'C'è un mondo intorno' al formaggio a Cheese 2025

Guarda a tutto quello che ruota intorno al formaggio la 15/a edizione di Cheese, il più grande evento internazionale dedicato al formaggio a latte crudo, che torna a Bra, nel Cuneese, dal 19 al 22 settembre. "C'è un mondo intorno" è il tema dell'appuntamento di quest'anno, organizzato da Slow Food e Città di Bra col supporto della Regione, che vuole raccontare non solo il prodotto caseario ma tutto ciò che rappresenta. Un mondo però a rischio, come mette in evidenza la direttrice generale di Slow Food Italia, Serena Milano.

"I formaggi sono l'emblema della biodiversità - dice -, in Italia ce ne sono oltre 500 tipologie diverse, partendo sempre solo da tre elementi. Ma i formaggi a latte crudo artigianali rischiano di scomparire: ci sono moltissime aziende, soprattutto piccole, che chiudono perché non reggono i costi, la burocrazia, la scomodità di vivere in aree senza servizi essenziali. I pastori sono sempre più anziani. E ora - aggiunge - sono in discussione al ministero nuove normative che, se approvate, daranno colpo di grazia. Per questo a Cheese abbiamo deciso di parlare di cosa c'è intorno, del valore sociale, ambientale, economico dei formaggi a latte crudo".

Fra gli appuntamenti, il mercato di Cheese, incontri, degustazioni, laboratori del gusto e "un evento strategico", annuncia l'assessore regionale Paolo Bongioanni, che ha l'intenzione di organizzare, per la prima giornata, "una conferenza delle politiche agricole col ministro Lollobrigida e tutti gli assessori regionali all'Agricoltura". "Cheese - aggiunge il presidente della Regione, Alberto Cirio - è la miglior realizzazione di come si può fare cultura, educazione, rispetto del cibo e dell'ambiente associato alla promozione turistica, mettendo insieme produzioni qualità, discussioni serie su temi importanti e divertimento". Per il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, Cheese è "un'avventura che nel tempo ha ampliato i suoi significati, dalle eccellenze enogastronomiche alla biodiversità, ma anche occasione di turismo".