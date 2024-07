Cdp Venture e Cy4gate assieme per cyber sicurezza delle Pmi

Cdo Venture Capital Sgr, partecipato da Cdp Equity (70%) e Invitalia (30%) e Cy4gate hanno siglato accordi vincolanti per la costituzione di una joint venture paritetica dedicata alla cyber sicurezza delle Pmi. Lo si legge in una nota secondo cui la società, con sede principale a Roma, offrirà soluzioni complete - dalla raccolta dei dati e valutazione dei rischi, fino ai piani di recovery in caso di attacchi informatici - di sicurezza cibernetica dedicate al segmento delle Pmi italiane, attraverso una modalità end-to-end in grado di garantire il massimo livello di protezione dai rischi. La società - la cui governance sarà equamente ripartita fra i due partner - sarà guidata da Guglielmo Carsana, in qualità di amministratore Delegato, "che vanta una lunga carriera con oltre vent'anni di esperienza in ruoli di leadership presso aziende del settore IT e come imprenditore nel settore assicurativo". La società avrà in dotazione risorse complessive per 3 milioni di euro tra asset e capitali che potranno essere incrementate sino a 9,5 milioni di euro dai soci per finanziare la successiva crescita della stessa. Il mercato dei servizi per la cybersicurezza delle Pmi, ricorda il comunciato "è in forte crescita, con proiezioni di oltre 750 milioni di euro nel 2028, in tendenza con la crescita degli attacchi rilevati in Italia e le innovazioni regolatorie di ambito europeo. Questa crescente necessità si scontra con la scarsità di soluzioni chiavi-in mano rivolte al segmento delle Pmi che spesso non hanno al loro interno le competenze adeguate a una efficace gestione interna dei rischi". Contestualmente, seppure meno del 5% delle PMI in Italia ha un'assicurazione cyber, i volumi di vendita dei prodotti cyber insurance in Italia sono in forte crescita, con un Cagr del 35-40% negli ultimi 5 anni.