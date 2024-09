Cdp: tornano i programmi di formazione e accelerazione per pmi

Tornano due programmi di formazione e accelerazione rivolte alle piccole e medie imprese e alle società a media capitalizzazione. Cassa Depositi e Prestiti, insieme ad altri partner, ha lanciato nuove edizioni di Lounge, al via a ottobre 2024, e dell'Acceleratore franco-italiano, da novembre 2024. Alla prima edizione di Lounge, lanciata nel 2023, hanno partecipato 18 imprese, selezionate per il loro potenziale, un solido modello di business e una chiara strategia di crescita. L'Acceleratore franco-italiano è, invece, alla terza edizione e finora ha coinvolto circa 70 imprese dei due Paesi, con più di 100 ore di formazione dedicate ai temi di export e internazionalizzazione, oltre 400 incontri di business matching organizzati per ciascuna edizione. Circa il 30% di questi si è trasformato in opportunità di business. Più in dettaglio, Lounge è un'iniziativa di Cassa depositi e prestiti, Simest ed Elite, sviluppata per accelerare il percorso di crescita e consolidamento delle pmi e mid-cap italiane. Le aziende partecipanti vengono accompagnate in un percorso di 24 mesi durante i quali hanno accesso a diversi servizi. Questi partono da training e coaching dedicato ai top manager per arrivare fino all'affiancamento per identificare le priorità strategiche dell'impresa, alla possibilità di ricevere un supporto specifico di Simest, all'accompagnamento sul mercato dei capitali e al networking. Quanto all'Acceleratore franco-italiano, è un programma sviluppato da Cdp, Bpifrance, Elite e Team France export con l'obiettivo di sostenere la crescita e i processi di internazionalizzazione delle pmi e mid cap nel mercato italiano, per le aziende francesi, e francese, per quelle italiane. Prevede un percorso di 12 mesi, con 6 sessioni di 2 giorni ciascuna di formazione svolta da prestigiose business school in entrambi i Paesi e attività di business matching.