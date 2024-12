Cdp Equity e Trilantic Europe acquisiscono la maggioranza di Diagram Group nell'agritech

Cdp Equity (Cdpe), società controllata del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, e Trilantic Europe, investitore di private equity paneuropeo nel mid-market, hanno rilevato una partecipazione di maggioranza di Diagram Group, azienda italiana di agritech. Cdpe e Trilantic Europe hanno acquisito una quota del 41,6% ciascuno nell'azienda - per un totale dell'83% del capitale sociale - dalla piattaforma di investimento Nextalia, che deteneva Diagram dal 2022. Bf Agricola, società del gruppo Bf attiva nei settori agroindustriali, ha mantenuto, con un'operazione di reinvestimento, una partecipazione del 15% rispetto alla quota inizialmente detenuta del 20%.

Con sede in Emilia-Romagna, Diagram è un operatore nei servizi di agricoltura di precisione, nelle soluzioni tecnologiche e nelle applicazioni software professionali per il settore agricolo a disposizione di agricoltori, aziende di trasformazione alimentare, banche, assicurazioni ed enti pubblici. L'azienda ha un portafoglio di clienti che copre oltre 2milioni di ettari in Italia e oltre 500 mila all'estero, con più di 350 dipendenti e oltre 450 collaboratori in diverse sedi operative in Italia e nel Regno Unito.