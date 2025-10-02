Cdm, preminente interesse strategico a Vantage Data Centers

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha deliberato la dichiarazione di preminente interesse strategico del programma di investimento estero sul territorio italiano denominato "Vantage Data Centers" della società Vantage Data Centers Italy S.r.l.. Lo riferisce la nota di Palazzo Chigi al termine della riunione, spiegando che "il programma consiste nella realizzazione di tre campus data center dotati di infrastrutture avanzate, per un investimento complessivo stimato in oltre 4 miliardi di euro, e risulta essenziale al fine di allineare l'Italia agli standard internazionali".