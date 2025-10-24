Cavalieri del Lavoro, Ugo Salerno è il nuovo presidente

Il nuovo presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro è Ugo Salerno, eletto nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci che si è svolta oggi. Salerno subentra a Maurizio Sella, che ha guidato la federazione dal 2019 al 2025 e che rimane presidente emerito.

Ingegnere e presidente esecutivo di Rina, gruppo multinazionale di consulenza ingegneristica, ispezione e certificazione, Ugo Salerno è da tempo impegnato nella promozione di una cultura industriale orientata all'innovazione, alla sostenibilità e alla responsabilità sociale d'impresa. Nel ringraziare il presidente uscente Maurizio Sella, si legge in una nota, Salerno ha sottolineato l'importanza di proseguire nella valorizzazione della cultura del merito e dell'etica d'impresa.

"Per la natura stessa dell'onorificenza conferita alle persone e non alle aziende, i Cavalieri del Lavoro - ha continuato Salerno - sono innanzitutto portatori di valori: interpreti di un modello di sviluppo che unisce competenza, merito e responsabilità sociale. La Federazione continuerà a essere un punto di riferimento per la promozione della cultura imprenditoriale e del capitale umano, sostenendo i giovani attraverso iniziative formative di alta qualificazione, a cominciare dal Collegio Universitario Lamaro Pozzani, e rafforzando il dialogo con le istituzioni per contribuire alla crescita dell'Italia".

Ugo Salerno è il tredicesimo presidente della federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Fondato nel 1901 per premiare coloro i quali, con il loro "lavoro benefico", avessero contribuito alla modernizzazione del Paese, l'Ordine al Merito del Lavoro è la più alta onorificenza civile riconosciuta per meriti legati all'attività di impresa.