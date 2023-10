Cavalieri del Lavoro, Scenario instabile, più impegno

In questo momento di instabilità geopolitica, aggravata dai nuovi conflitti, le notizie e le immagini che ci giungono da Israele lasciano sgomenti, ha affermato Maurizio Sella, Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, durante la cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere del Lavoro al Quirinale. Secondo quanto riportato in una nota, per rispondere a questa situazione di incertezza globale, è necessario impegnarsi con ancora maggiore forza e visione europea. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta una prova della nostra credibilità internazionale e contribuisce alla forza dell'Europa, rispettando i nostri impegni e attuando questo generoso strumento di rilancio, ma anche con grandi contributi allo sviluppo e all'innovazione del nostro Paese. Parallelamente, va attuata una strategia di graduale riduzione del debito pubblico, che non deve limitare le opportunità di crescita, sviluppo ed innovazione.