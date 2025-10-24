Cattaneo, in Italia bolletta media 60 euro, in linea con Ue

"Quando parliamo di prezzi dell'energia spesso si fa riferimento a quelli all'ingrosso, pagati da pochissimi clienti, cioè gli energivori: categoria industriale che beneficia giustamente di agevolazioni perché a rischio delocalizzazione e che va aiutata. Le altre tipologie di consumatori pagano la bolletta, dove oltre al costo dell'energia ci sono altre componenti, il cui insieme pone l'Italia in linea con l'Europa, come si vede dai dati Eurostat: la bolletta media di una famiglia italiana nel 2024 è stata di 60 euro al mese, quella europea di 57, una differenza minima". Lo ha detto Flavio Cattaneo, AD di Enel, intervenendo al convegno 'Cambio di paradigma' a Napoli.

"Ricordo che Enel non è più incumbent da tempo, rappresenta oggi l'11% sui consumi nazionali, ma continua a fare la sua parte per di limitare i costi energetici per famiglie e imprese. Oltre al lavoro che sta facendo il governo per abbassare i prezzi, ad esempio contrattualizzando l'energia degli impianti arrivati a fine incentivo a prezzi più bassi, dobbiamo puntare sulla crescita delle rinnovabili, tra cui l'idroelettrico, sia con la costruzione di nuovi bacini ma anche con il repowering di quelli esistenti: solo grazie a questo si potrebbe arrivare a un incremento di generazione nazionale del 7 o 8%".