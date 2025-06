Castello Sgr acquisisce il residence La Cava sul Lago di Como per rilancio ultra-lusso

Castello, la Sgr del gruppo Anima specializzata in investimenti alternativi real estate, punta sull'hospitality di fascia alta e acquista lo storico residence La Cava sulle sponde del Lago di Como, nel Comune di Pognana Lario, dagli eredi dell'architetto Adolfo Franchini che lo progettò. L'operazione è avvenuta tramite uno dei fondi gestiti attraverso Hospitality Italian Infrastructure Platform. Un'operazione, secondo indiscrezioni di stampa da circa 40 milioni di euro.

In riva al lago lo chiamavano il 'villaggio degli olandesi' - spiega Mario Cavallanti che per primo aveva anticipato la notizia delle trattative un anno fa - per via della clientela che fin dalla sua apertura lo frequentava. La struttura, sorta negli anni '60 dalla riconversione di un'ex cava (La Cava 1961 è il nome oggi del resort), sarà oggetto di "un'importante operazione di riposizionamento verso la fascia ultra-lusso dopo una riqualificazione interna ed esterna, accompagnati da una strategia di branding, in partnership con un primario operatore alberghiero internazionale".

"L'acquisizione si inserisce con coerenza nella nostra strategia di investimento in asset in location uniche ed esclusive - commenta Giampiero Schiavo, amministratore delegato e direttore generale di Castello Sgr - Il nostro obiettivo è quello di riposizionare la struttura, mantenendone l'autenticità e innalzandone il profilo attraverso servizi di eccellenza e un partner alberghiero di respiro internazionale."