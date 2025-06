Cassa Centrale Banca: Approvato Bilancio 2024 con Utile Netto di 1.168 Milioni

L'Assemblea dei soci di Cassa centrale banca riunita a Milano sotto la Presidenza di Giorgio Fracalossi, ha approvato il bilancio separato ed esaminato il bilancio consolidato contenente la prima rendicontazione consolidata di sostenibilità riferiti al 2024. L'esercizio 2024 si è chiuso con un utile netto consolidato pari a 1.168 milioni di euro in crescita del 34% rispetto al 2023 (871 milioni euro). A guidare la crescita le nuove erogazioni di crediti per 8,6 miliardi (+6,3% anno su anno), per un'esposizione creditizia netta di 48,6 miliardi (+1,5% nell'anno) e la crescita della raccolta complessiva a 120 miliardi di euro, di cui 71 di raccolta diretta e 49 di indiretta (rispettivamente + 6,7% e 11% nell'anno). Con il Cet1 ratio al 26,8%, la posizione patrimoniale si conferma ai vertici del sistema bancario nazionale, così come la qualità degli attivi che evidenza un Npl ratio netto dello 0,7% e un coverage ratio dell'81%.

Il Gruppo ha versato, nel 2024, 34,7 milioni ai Fondi Mutualistici per lo sviluppo della Cooperazione e sostenuto oltre 20.000 iniziative, per un totale di 52,6 milioni, con una capillarità di interventi a sostegno dell'ambito socioassistenziale, dello sport e tempo libero, della cultura, formazione e ricerca.

L'Assemblea ha quindi provveduto al rinnovo degli organi sociali, nominando i 15 componenti del Consiglio di amministrazione per il triennio 2025-2027. Sono stati confermati nella carica il presidente Giorgio Fracalossi e il vice presidente Vicario Carlo Antiga, nonché gli amministratori Sandro Bolognesi, Enrica Cavalli, Giorgio Pasolini, Livio Tomatis, Roberto Tonca. Neo nominati sono gli amministratori Antonio Convertini, Giuseppe Di Forti, Stefano Marzioli, tutti espressione delle banche azioniste, nonché l'amministratrice esterna Ketty Camuffo, espressione del Socio DZ Bank AG. Per quanto riguarda i quattro amministratori indipendenti, è stato confermato l'esponente Enrico Macrì e neo-nominate le esponenti Roberta Berlinghieri, Paola Giannotti De Ponti e Maria Rosa Molino. Il Cda ha inoltre confermato quale amministratore delegato il direttore generale Sandro Bolognesi.