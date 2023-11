Carta, Sciopero Garantito, Salvini Arrogante, Landini

Penso che questo sia un attacco al diritto di sciopero e che sia un modo arrogante in Italia. Non è compito dei ministri decidere quante ore di sciopero si programmano e se si fanno o no, è un diritto delle persone scegliere se aderire o meno. Questa è una logica arrogante perché pensa di poter stabilire quando gli scioperi sono validi, il diritto allo sciopero è tutelato dalla Costituzione. Stiamo rispettando tutte le leggi, c'è un confronto aperto con la commissione di garanzia, non capisco perché il ministro interviene. Questo è quanto dichiarato dal leader della Cgil Maurizio Landini in risposta alle parole di Matteo Salvini sulla precettazione.