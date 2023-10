Carrozzieri, troppe fake news sulle auto elettriche

"Il tema delle auto elettriche tiene sempre più banco in Italia e in Europa, e ha aperto un dibattito politico ed economico che genera un flusso di informazioni enorme su web e social network, dove spesso però vengono veicolate fake news in grado di modificare le scelte e i comportamenti degli automobilisti". Lo afferma Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, che segnala come il fenomeno sia in aumento negli ultimi giorni, dopo i due incidenti di Mestre. Ad esempio "non è vero che le auto elettriche prendono fuoco facilmente: presentano il medesimo rischio di incendio delle auto a motore termico, e al pari degli altri veicoli devono superare dei controlli specifici", evidenzia Federcarrozzieri. Le motorizzazioni più a rischio incendio, semmai, sono quelle ibride. E' falso anche che l'auto elettrica inquini: "emette in media il 69% in meno di CO2 in atmosfera rispetto ad una vettura a gasolio".